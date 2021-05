Vigilia di Juve Milan: «C’è una buona notizia per Andrea Pirlo»

Vigilia dello scontro Champions tra Juve e Milan: le ultime sulle condizioni di Chiesa e Morata nello scacchiere di Pirlo

Vigilia di Juventus-Milan per la squadra di Andrea Pirlo, che si è allenata questa mattina alla Continassa prima della conferenza stampa del tecnico fissata alle 15. Le ultime sulle condizioni di Chiesa e Morata da parte di Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport.

«Anche oggi Chiesa si è allenato in gruppo e si candida per una maglia da titolare, lui che era stato il grande protagonista con una doppietta della gara d’andata. Si è allenato regolarmente anche Morata, che ha superato il problema al polpaccio. Dovrebbe essere lui il prescelto per affiancare Ronaldo in attacco, con Dybala in panchina».