Vieri: «Chi ne esce meglio da questo pareggio? Il pubblico»

Vieri nel post partita di Juventus Milan ha ironizzato sullo 0-0 andato in scena ieri sera all’Allianz Stadium

«Chi esce meglio da questo pareggio», chiede Diletta Leotta, «Il pubblico che è rimasto fino alla fine, non era scontato», risponde Bobo Vieri a DAZN nel corso della trasmissione ‘Fuoriclasse’, andata in onda nel post partita di Juventus–Milan.

Christian “Bobo” Vieri, l’ex attaccante della Nazionale e opinionista schietto, non ha usato mezzi termini per commentare la sfida tra Juventus e Milan andata in scena all’Allianz Stadium.

Partita Noiosa, Tifosi Eroi

Il celebre ex calciatore, noto per la sua irriverenza e i suoi commenti diretti, ha trasformato la sua analisi tecnica in una lode sarcastica, non per i ventidue in campo, ma per il pubblico. Vieri, pur riconoscendo l’importanza del classico tra i bianconeri e il Diavolo, ha sottolineato come la partita sia stata un affronto al calcio offensivo.

La sua critica, mista a humour, si è concentrata sui tifosi che hanno popolato gli spalti dello stadio torinese. “Bobo” ha incensato i sostenitori della Vecchia Signora e i tifosi rossoneri per la loro encomiabile resistenza, per essere rimasti fino al fischio finale nonostante la gara avesse offerto poche emozioni e uno spettacolo decisamente sottotono. Un gesto, secondo Vieri, che meriterebbe un applauso più fragoroso di quello riservato alla prestazione in campo.

La Critica al Calcio Conservativo

Il commento di Vieri, in linea con le sue posizioni spesso espresse riguardo al gioco poco propositivo, riflette una generale delusione da parte degli addetti ai lavori e dei puristi del bel gioco. L’ex bomber, che in carriera ha segnato centinaia di reti, ha implicitamente criticato l’atteggiamento prudente di entrambe le formazioni, che hanno preferito non scoprirsi piuttosto che rischiare per cercare la vittoria.

Questo tipo di partite, fondamentali per la classifica ma povere di highlights, solleva l’eterno dibattito sull’equilibrio tra tattica e spettacolo. Il messaggio di Vieri è un monito chiaro: i Big Match di Serie A, soprattutto quelli che vedono affrontarsi due club dalla storia e dal blasone di Juventus e Milan, dovrebbero offrire ben altro in termini di intensità e occasioni da gol. L’eroismo, in questo caso, non è stato trovato sul rettangolo verde, ma sugli spalti.