Vice-Ibrahimovic? Il Milan lo possiede di già per il finale di stagione

Per la volata finale di campionato e il consolidamento del posto Europa League il Milan dovrà fare a meno di Ibrahimovic all’inizio, ma ….

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i minuti concessi da Pioli a Colombo venerdì sera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus-Milan potrebbero non essere gli unici per lui in stagione.

Infatti il tecnico rossonero dovrà fare a meno, salvo miracoli di cui Ibra ne è capace, dello svedese e per questo avere già in casa un vice come il giovanissimo talento della Primavera rossonera potrebbe essere l’asso nella manica.