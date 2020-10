Verso Udinese-Milan: ultime e probabili formazioni del match in programma domenica e valido per la sesta giornata di campionato

UDINESE – 3-5-2 per gli uomini di Gotti. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno degli indisponibili Jajalo, Mandragora, Walace, Coulibaly e Prodl. Diversi ballottaggi per la formazione titolare: tra i pali Musso è in vantaggio su Nicolas. In difesa De Maio davanti a Bonifazi, completerà il reparto insieme a Becao e Samir. Sulle fasce agiranno Molina e Ouwejan, mentre nel cuore del centrocampo vedremo De Paul, Arslan e Pereyra. Davanti spazio alla coppia Lasagna-Okaka. Pronto a subentrare a partita in corso l’ex rossonero Gerard Deulofeu.

MILAN – Solito 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. Il tecnico rossonero recupera Rebic, ma dovrà fare a meno ancora di Musacchio, Donnarumma, Hauge e Gabbia. Confermato quindi tra i pali Tatarusanu. In difesa ballottaggio Calabria-Dalot, mentre saranno confermati Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. A metà campo si ricompone la coppia Kessie-Bennacer. Davanti, dietro all’insostituibile Ibrahimovic, agiranno Saelemaekers, Calhanoglu e Leao.

PROBABILE FORMAZIONE UDINESE (3-5-2) – Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.