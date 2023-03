Verso Tottenham-Milan, la probabile formazione rossonera: Maignan ritorna a giocare un match in Champions League

Come riportato da Sky, ecco la probabile formazione del Milan per il match in programma domani sera contro il Tottenham:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Krunic, Leao; Giroud.