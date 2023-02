Esauriti i 3000 biglietti del settore ospiti per il ritorno di Champions League tra Tottenham e Milan

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i 3000 biglietti per il settore ospiti del Milan al Tottenham Hotspur’s Stadium per il ritorno degli lottavi di Champions League l’8 marzo, sono già tutti esauriti.

Viste le tante richieste è possibile che i tifosi del Milan possano ritrovarsi anche in altri settori dello stadio.