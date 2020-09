Verso Rio Ave-Milan: i rossoneri non hanno mai perso in Portogallo

Verso Rio Ave-Milan: i rossoneri non sono mai usciti sconfitti dal Portogallo nelle precedenti gare in competizioni europee

Rio Ave-Milan sarà il playoff che sancirà il destino europeo del club rossonero in questa stagione: dentro o fuori per gli uomini di Pioli. Il match andrà in scena domani, giovedì 1 ottobre, alle ore 21:00 presso l’Estadio do Rio Ave di Vila do Conde. Non è la prima volta che i rossoneri affrontano una trasferta europea in Portogallo. Sono ben 10 i precedenti del Diavolo in terra lusitana e in nessuno di questi il Milan è uscito sconfitto.

Ad onor del vero, restringendo il campo alle tre storiche formazioni portoghesi, a prevalere nettamente sono stati i pareggi, solo una invece la vittoria: nel marzo del 1993, grazie alla rete di Papin che permette alla squadra di Capello di espugnare il Do Dragao, casa del Porto. Poi solo pareggi: altri tre contro i biancoblù, due contro il Benfica e uno contro lo Sporting Lisbona in Coppa Uefa nel 2001.