Verso Milan-Sparta Praga: domani alle 14 conferenza stampa di Pioli e Krunic

Verso Milan-Sparta Praga: domani alle ore 14:00 si terrà la conferenza stampa di mister Stefano Pioli insieme a Rade Krunic

Smaltita il rammarico per il pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Roma, per i rossoneri è già tempo di voltare pagina: giovedì sera infatti i rossoneri ospiteranno a San Siro lo Sparta Praga per il secondo match dei gironi di Europa League.

Nella giornata di domani, mercoledì, a Milanello sono previste alle 14.00 la conferenza stampa di Mister Stefano Pioli e Rade Krunić e alle 17.30 la rifinitura.