Verso Milan-Lille: ultime e probabili formazioni del match di Europa League in programma questa sera a San Siro

MILAN – Qualche cambio di formazione per Pioli rispetto alla gara contro l’Udinese. In difesa Dalot sostituirà l’infortunato Calabria e completare il reparto insieme a Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. A metà campo Tonali agirà in coppia con Kessie. Davanti, alle spalle di Ibrahimovic, non ci sarà come si pensava il ritorno dal primo minuto di Rebic. Dovrebbero agire Castillejo, Krunic e Brahim Diaz.

LILLE – 4-4-2 per gli uomini di Galtier. Celik, Soumaoro, Botman e Bradaric dovrebbero comporre la linea difensiva. A centrocampo le ali saranno Bamba e Ikoné, mentre nel cuore della mediana agirebbero André e Soumaré. La coppia d’attacco sarà formata da Yazici e David.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic.

PROBABILE FORMAZIONE LILLE (4-4-2) – Maignan; Celik, Soumaoro, Botman, Bradaric; Ikoné, André, Soumaré, Bamba; Yazici, David.