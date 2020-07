Verso Milan-Juve: Rebic pronto a sostituire Calhanoglu in caso di forfait del turco

Verso Milan-Juventus: in caso di forfait di Calhanoglu, Ante Rebic è pronto a sostituirlo giocando alle spalle di Ibra

Ancora qualche dubbio di formazioni per mister Pioli in vista del big match di questa sera a San Siro tra Milan e Juventus. Uno di questi riguarda sicuramente Hakan Calhanoglu: il turco infatti è stato convocato per la sfida contro i bianconeri, ma le sue condizioni fisiche non sono ottimali.

Qualora dovesse dare forfait, al suo posto sarebbe pronto Ante Rebic. Il croato tornerebbe titolare e formerebbe insieme a Bonaventura e Saelemaekers il tridente di appoggio a Zlatan Ibrahimovic.