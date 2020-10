Verso Inter-Milan: 10 curiosità sul derby di Milano

Verso Inter-Milan: ecco 10 curiosità e statistiche in vista dell’imminente stracittadina valida per la quarta giornata di Serie A

È il Derby, basta la parola. Una gara unica, un appuntamento imperdibile: in palio c’è la vittoria, il predominio cittadino. Mancherà lo spettacolo del pubblico di San Siro ma in campo, come sempre, non mancherà lo spettacolo. A poche ore dal calcio d’inizio, in programma alle 18.00, al termine di una lunga attesa complice la sosta per le Nazionali, scopriamo 10 curiosità legate a questo Inter-Milan:

SCONTRI DIRETTI

1- Questo sarà il Derby della Madonnina numero 173 in Serie A: conduce l’Inter per 66 vittorie rispetto alle 51 del Milan, 55 pareggi. E sarà l’87° Derby di Milano in casa dell’Inter in Serie A: 33 successi nerazzurri rispetto ai 23 rossoneri, 30 pareggi.

2- Il Derby di Milano ha prodotto un totale di 463 reti: solo due sfide in Serie A hanno visto più gol (tra Inter e Roma e tra Inter e Fiorentina).

3- L’ultimo Derby vinto dal Milan in Serie A nel girone d’andata risale al 14 novembre 2010, vittoria per 1-0 grazie al gol al quinto minuto di Zlatan Ibrahimović su rigore.

STATISTICHE GENERALI

4- Il Milan è imbattuto da 19 partite in tutte le competizioni (14V, 5N), record dal marzo 1996 quando arrivò a 27. I rossoneri hanno anche segnato in tutte le ultime 23 partite di campionato e non hanno subito reti nelle ultime quattro: in quanto a gol realizzati non fanno meglio dal 1973, per la porta inviolata dal 2006.

5- Dopo l’Atalanta, che ha conquistato 56 punti, Milan (54) e Inter (47) sono le due squadre che hanno fatto meglio in Serie A nell’anno solare 2020, nel periodo i rossoneri hanno la miglior difesa tra le formazioni presenti anche nella scorsa stagione (22 gol subiti).

6- Solo il Sassuolo (57) ha tentato più conclusioni di Inter (51) e Milan (50) nel corso di questa Serie A.

FOCUS GIOCATORI

7- Tra i giocatori attualmente in attività in Serie A, Ibrahimović è quello che conta più gol nel Derby di Milano in Serie A: sei (quattro con il Milan e due con l’Inter). Solo sette giocatori hanno fatto meglio dello svedese, con il record appartenente a Giuseppe Meazza (dodici). Lo stesso Zlatan ha preso parte a cinque gol (quattro reti e un assist) in quattro Derby di Serie A disputati con la maglia rossonera, tutti in casa dell’Inter.

8- Il Milan conta due giocatori con una doppietta dopo le prime tre gare stagionali di Serie A, Ibrahimović vs Bologna e Leão vs Spezia, per la prima volta dal 1972/73 (Prati, Rivera e Bigon). Proprio con la doppietta nell’ultimo turno a San Siro, Leão è arrivato a quota otto reti in Serie A, a -1 dall’ex interista Figo nella classifica dei marcatori portoghesi nella competizione.

9- La prossima sarà la 200° presenza in Serie A per Alessio Romagnoli: 156 di questi match li ha giocati con la maglia rossonera dal suo arrivo nel 2015; per lui anche un gol contro l’Inter in campionato, nel pareggio per 2-2 dell’aprile 2017.

FOCUS ALLENATORI

10- Tra il 2016 e il 2017, Stefano Pioli ha guidato l’Inter per 23 gare di Serie A, ottenendo il 52.2% di vittorie (12 su 23): solo sulla panchina del Milan, 55.9%, ha fatto meglio nella competizione.

