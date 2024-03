Verona Sassuolo 1-0, i neroverdi precipitano: Baroni vince la sfida salvezza. Il resoconto del match

Il Verona conquista la sfida salvezza grazie alla prima rete in Serie A di Swiderski. Nonostante il cambio sulla panchina, il Sassuolo non riesce più a vincere e perde anche un match.

C’è un’altra brutta notizia per i neroverdi che perdono nuovamente per infortunio Domenico Berardi: il Sassuolo sfiderà il Milan il 14 aprile. Il Verona esce così dalle ultime tre della classifica anche se ci sono ben 7 club in 5 punti per una zona retrocessione caldissima.