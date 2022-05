Sandro Tonali porta Verona-Milan in parità nei minuti finali del primo tempo

Al 48′ minuto, Tomori di prima va a sinistra da Leao che entra in area dal lato corto, fa secco Casale e serve un cioccolatino rasoterra per Tonali che da due passi la spinge in porta