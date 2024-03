Verona Milan, allarme rientrato per il rossonero: è a disposizione per oggi pomeriggio

Verona Milan, allarme rientrato per il rossonero: è a disposizione per la sfida di campionato di oggi pomeriggio

Allarme rientrato in casa Milan: Mike Maignan sarà regolarmente in campo oggi pomeriggio al Bentegodi nella sfida di campionato contro il Verona (gara che peraltro aveva già saltato all’andata lasciando il posto a Sportiello).

Come riportato dal Corriere dello Sport l’uscita del portiere a Praga aveva tenuto il Milan in allerta per le sue condizioni: alla fine si è trattato di un fastidio al ginocchio e nulla più, una contusione dopo la quale il miglioramento è stato progressivo.