Il racconto del secondo goal di Sandro Tonali in Verona-Milan

Il racconto della doppietta di Sandro Tonali al 50′ minuto di Verona-Milan:

Angolo per il Verona, la difesa rossonera libera, Saelemaekers va in transizione, pallone in campo aperto a sinistra per Leao che sfida Barak, entra in area e serve sul secondo palo una fotocopia dove arriva ancora Tonali che la appoggia comodamente.