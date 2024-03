Verona Milan, tre insufficienze nella sfida del Bentegodi: non hanno convinto i giornali

Verona Milan, tre le insufficienze nella sfida del Bentegodi: non hanno convinto i giornali. TUTTI i dettagli

Come di consueto dopo le partite, anche oggi la Gazzetta dello Sport ha stilato voti e pagelle dei rossoneri, reduci dalla bella vittoria del Bentegodi contro il Verona. Come si apprende sono tre i calciatori della rosa di Pioli che non raggiungono la sufficienza.

Si tratta di Tomori (5,5), che fatica a contenere le fiammate di Noslin a destra; con lui anche Giroud (5,5), che si fa trovare un paio di volte in fuorigioco e Musah (5,5) che fa il maratoneta senza grande risultato.