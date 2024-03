Verona Milan, l’analisi del match: dal rischio contropiedi allo scontro Loftus-Cheek Folorunsho. Il briefing dei rossoneri

Il Milan ha presentato sul sito il briefing del match contro il Verona.

ULTIMO SFORZO PRIMA DELLA SOSTA

Partiamo dall’aspetto mentale. Per il Milan sarà essenziale metterci vigore, nell’approccio prima ancora che nello sviluppo. La qualificazione europea è una spinta in più, la pausa in arrivo un motivo – verosimilmente iniziando dalle scelte, con un margine di rotazione ridotto – per rimanere collegati solo all’impegno del Bentegodi. Il Verona è in crescita, vive un buon momento e arriva da una doppia vittoria di fila tenendo anche la porta inviolata (1-0), in piena lotta salvezza ma in rialzo. Pronosticabile un loro atteggiamento aggressivo, da ribattere con attenzione e forza; in tal senso, gli esempi esterni a Rennes e Praga servono a essere preparati. I rossoneri hanno giocato giovedì e pur gestendo le energie potranno avere meno brillantezza, da bilanciare con una prestazione piena.

POSSESSO EFFICACE, EVITARE I CONTROPIEDI

Per caratteristiche e come concetto dinnanzi a una squadra oggettivamente più qualitativa, l’Hellas non si preoccuperà troppo del possesso palla. Il palleggio rossonero avrà tempo e modo di essere efficace, ancora più fondamentale l’accuratezza nella manovra. Come già notato in match del genere, uno dei principali difetti è regalare spazi e di conseguenza chance all’avversario nate da errori o distrazioni. Nello specifico rischia di far male, perché soltanto Inter e Napoli hanno realizzato più gol dei gialloblù (quattro) in seguito a contropiede in Serie A. Un dettaglio che correrà lungo le vie principali dell’incontro, nel quale peserà in particolare la mediana nel garantire supporto, compattezza e pressione, dato che i veneti di recente stanno segnando parecchio dalla distanza.

TREQUARTI DI QUALITÀ, LOFTUS-CHEEK CONTRO FOLORUNSHO

Ora tocca ai singoli, ai giocatori in grado di stracciare la teoria per sparigliare le carte all’improvviso. Probabilmente Milan e Verona condivideranno il 4-2-3-1, con la linea di trequarti dove si concentrerà grande tecnica. La formazione di Pioli vola in fascia, poggiando Leão e Pulisic: un gol e un assist a testa a Praga, tre gol di fila per l’americano. In mezzo Loftus-Cheek è sempre il jolly, spesso sottostimato per la capacità di fare la differenza a livello fisico e realizzativo. Regge, a distanza, lo scontro con Folorunsho, pedina a disposizione di Baroni capace di avere simile padronanza in termini di muscoli e incisione: da metà gennaio tre reti, compresa quella da tre punti a Lecce. Sgroppate e movimenti, lotta e finalizzazione: un occhio di riguardo ai giganti.