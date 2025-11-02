Verona Inter, fa discutere il video in cui due giornalisti esultano negli studi di Sky per il gol nerazzurro: la presa di posizione di Ferri. Le ultime

Il post-partita di Hellas Verona-Inter, terminato con la vittoria in extremis dei nerazzurri grazie all’autogol di Martin Frese al 95′, ha scatenato non solo polemiche arbitrali, ma anche un clamoroso caso all’interno degli studi di Sky Sport 24. Un video fuori onda, divenuto virale in pochi istanti sui social media, ha immortalato le voci di alcuni giornalisti dietro le quinte che esultavano in maniera evidente al momento del gol decisivo per la squadra di Cristian Chivu.

L’episodio, che mette in discussione l’imparzialità e la terzietà della testata giornalistica sportiva, ha generato un forte scalpore sul web, inasprito dalla sensibilità che circonda da sempre il tema del tifo nelle redazioni.

A riportare le prime conseguenze dell’accaduto è stato il giornalista Franco Ordine sul suo profilo X (ex Twitter), descrivendo una reazione immediata e durissima da parte del direttore di Sky Sport, Federico Ferri. Secondo le fonti, Ferri avrebbe agito con la massima rapidità per sedare la polemica e riaffermare l’etica professionale, identificando i responsabili. Si tratterebbe di due «stagisti ultrà» che sarebbero stati prontamente allontanati dalla redazione, venendo di fatto «mandati a casa».

Ma la presa di posizione del direttore non si è fermata qui. Per evitare il ripetersi di incidenti che rischiano di macchiare la credibilità del brand Sky Sport, Ferri ha firmato e diffuso una circolare interna molto severa. Il documento ribadisce la linea di condotta ferrea e l’assoluta imparzialità richiesta ai membri della redazione su una «materia delicatissima» come il tifo personale, specialmente quando le telecamere sono accese.

La fermezza del direttore ha l’obiettivo di tutelare l’immagine di Sky e la sua reputazione, inviando un segnale inequivocabile sulla necessità di mantenere il distacco professionale, specialmente in un momento cruciale del campionato.