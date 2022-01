Vernazza: «Allegri si è sbagliato, altrimenti avrebbe vinto il Milan»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il giornalista Sebastiano Vernazza, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, ha commentato la partita tra Milan e Spezia

Il giornalista Sebastiano Vernazza, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, ha commentato la partita tra Milan e Spezia:

«Allegri s’è sbagliato, il calcio non l’ha inventato il Diavolo, perché se così fosse il Milan avrebbe vinto la partita. Invece l’ha persa nel recupero, in pochi minuti, quando è passato dal possibile 2-1 all’1-2 certo in una maniera che resterà negli annali. Non si può che cominciare da qui, dal macroscopico errore dell’arbitro. Marco Serra – che con onestà intellettuale ha alzato le braccia nel segno delle scuse – ha avuto un riflesso esagerato: avrebbe dovuto trattenere il fischio per il fallo di Bastoni su Rebic e, sull’onda del vantaggio, concedere il gol segnato da Messias. Serra però ha fischiato e nel calcio della Var, in cui si può ritornare indietro da molte situazioni, non è ammesso correggersi su un fischio come quello di ieri sera.»