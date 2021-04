Verdone: «Stadi aperti? Credo che ormai la situazione sia sotto gli occhi di tutti»

Verdone ha parlato a Gazzetta dello sport della decisione del governo di aprire gli stadi in occasione dell’Europeo di giugno

Verdone ha parlato a Gazzetta dello sport della decisione del governo di aprire gli stadi in occasione dell’Europeo di giugno. Le sue parole.

COME SARÀ- «Emozionante, sono davvero contento. È un’iniziativa importante e mi sento di dire sicura, visto che l’Olimpico è molto grande e può tranquillamente ospitare 15-20 mila persone mantenendo il giusto distanziamento».

SPORT E SOCIALITÀ- «Senza dubbio. C’è bisogno di riportare negli stadi, anche se gradualmente, gli spettatori. È necessario ridare speranza agli italiani. È passato oltre un anno dall’inizio della pandemia e abbiamo davvero tutti bisogno di condivisione, di vedere qualche faccia vicino a noi, anche se non proprio attaccata. Questo Covid è diventato un problema serio, molte persone sono diventate ansiose, molte sono depresse, quasi tutte sono cambiate. La decisione di

riaprire lo stadio è saggia, sicuramente ponderata per garantire la sicurezza di tutti e senza dubbio utile».

ANDARE ALLO STADIO- «Certo che ci vado! E sinceramente non vedo l’ora di essere di nuovo lì. Saremo all’aperto, distanziati, non ci sono rischi, solamente benefici. E spero pure che questa scelta possa essere una spinta anche per la riapertura di cinema e teatri, che sono convinto possano essere luoghi altrettanto sicuri per tutti»