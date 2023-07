Ventola sicuro: «Morata? Ecco dove dovrebbe andare». Il pensiero dell’ex calciatore sull’obiettivo di mercato rossonero

Nicola Ventola ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Alvaro Morata. Ecco le parole dell’ex calciatore sull’obiettivo di mercato del Milan:

«Io lo adoro. Secondo me deve andare in una squadra che gioca a calcio e che ha delle idee, quindi metto in pole l’Inter perché è una squadra che attacca molto. Morata più vicino alla porta sta e meglio è. Poi ci metto il Milan e poi la Roma in terza fascia»