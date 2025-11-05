Ventola sorpreso dal Milan di Allegri! Le dichiarazioni non lasciano dubbi. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il nuovo corso del Milan, guidato in panchina dal ritorno di Massimiliano Allegri, il navigato allenatore livornese, e gestito strategicamente dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, sta superando ogni aspettativa. A dirlo non sono solo i risultati in campo e i punti in classifica, ma anche le voci autorevoli del calcio italiano, come quella di Nicola Ventola, ex attaccante di Inter e Bari, intervenuto alla trasmissione sportiva Viva el Futbol.

🚀 La Sorpresa del Rendimento: Un Milan Subito “Inquadrato”

Ventola ha espresso il suo sincero stupore per la rapidità con cui il Diavolo ha trovato la sua quadra in campo. Dopo un cambio tecnico importante, non era scontato vedere i rossoneri così efficaci e concreti.

“Ora è una squadra inquadrata ed è arrivata gente di qualità,” ha commentato l’ex calciatore. Il riferimento è chiaramente agli innesti mirati voluti da Igli Tare, l’ex DS della Lazio noto per la sua visione e la capacità di portare a casa giocatori funzionali al sistema tattico. “Chi si sarebbe aspettato un Milan così competitivo e con questi punti?” ha chiosato Ventola, sottolineando come la capacità della squadra di fare bottino pieno sia stata una delle maggiori sorprese di questo inizio stagione.

🛡️ Un Avversario Ostico per le Big del Campionato

La grande solidità e l’organizzazione tattica che Allegri ha immediatamente conferito alla squadra trasformano il Milanin un avversario che nessuno vorrebbe affrontare. La mentalità inculcata dal tecnico, unita alla qualità tecnica di giocatori come Rafael Leão e Strahinja Pavlović, rende i rossoneri una vera e propria mina vagante.

“Sarà una squadra brutta da affrontare per le big,” ha profetizzato Nicola Ventola, usando un’espressione gergale che nel mondo del calcio significa estremamente difficile e scomoda da battere, grazie alla sua disciplina e alla sua capacità di colpire in contropiede.

La rapidità con cui il Milan ha raggiunto uno standard così positivo e vincente è un chiaro merito del lavoro congiunto di Massimiliano Allegri e Igli Tare. L’ex attaccante ha concluso ribadendo il suo giudizio estremamente favorevole: “Non mi aspettavo che fosse già così positivo…”. Un’opinione che rafforza la convinzione che il Diavolo sia tornato a essere una seria contendente per il vertice del campionato