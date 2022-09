Ventola: «Il Milan ha avuto le sue occasioni, ma il Napoli ha il centrocampo più forte». Le parole dell’ex calciatore

Nicola Ventola ha espresso il suo parere sulla vittoria del Napoli contro il Milan ai microfoni della Bobo Tv. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Il Napoli ha il centrocampo più forte in questo momento. Dopo che sono passati in vantaggio con l’episodio del rigore, hanno gestito meglio la palla, il Milan ha avuto le sue occasioni, ma si vedeva che gli azzurri non erano quelli dei primi 20′ minuti».