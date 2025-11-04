Ventola elogia il Milan di Allegri: «Squadra inquadrata e di qualità. Non mi aspettavo questa cosa»

Ventola, ex calciatore e noto opinionista, ha elogiato il Milan di Massimiliano Allegri dopo la pesante vittoria contro la Roma: le dichiarazioni

L’ex attaccante Nicola Ventola è intervenuto a Viva el Futbol per commentare l’ottimo rendimento del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Ventola ha espresso grande sorpresa per la rapidità con cui la squadra si è dimostrata competitiva: «Ora è una squadra inquadrata ed è arrivata gente di qualità».

Il commentatore ha sottolineato il valore del Milan in ottica Scudetto: «Chi si sarebbe aspettato un Milan così competitivo e con questi punti?». Inoltre, sarà un avversario temibile: «Sarà una squadra brutta da affrontare per le big».

Ventola ha concluso riconoscendo i meriti di Allegri e della dirigenza: «Non mi aspettavo che fosse già cosi positivo…».