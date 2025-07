Vasquez, il portiere ex Milan resta in Serie A? Primi sondaggi con il top club

Vasquez, il portiere appena svincolatosi dal Milan ha avviato i primi contatti con la Roma: può arrivare a parametro zero

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma si è concretamente informata su Devis Vásquez, il portiere che si è recentemente svincolato dal Milan. Il suo nome emerge come una potenziale opzione per il ruolo di secondo portiere nella rosa giallorossa, un’indiscrezione che aggiunge un ulteriore tassello al frenetico calciomercato estivo.

Vásquez, portiere colombiano classe 1998, era arrivato al Milan sotto la gestione dell’ex direttore sportivo Frederic Massara. La sua avventura in rossonero non è mai realmente decollata, e dopo un periodo di prestiti, il portiere ha scelto di liberarsi per cercare una nuova opportunità. La sua qualità tra i pali e la sua esperienza internazionale, seppur limitata a livello di club europei di primissima fascia, lo rendono un profilo interessante per diverse squadre in cerca di un numero dodici affidabile.

L’interesse della Roma per Vásquez non è isolato. Sempre secondo le informazioni di Di Marzio, ci sarebbero altri tre club sulle tracce del giovane estremo difensore, rendendo la corsa per assicurarsi le sue prestazioni decisamente più combattuta. Questa concorrenza potrebbe spingere la Roma a muoversi con maggiore decisione se volesse davvero puntare su di lui.

Il Contesto Milan: Un Cambiamento Radicale

È interessante notare come il nome di Vásquez si riallacci al Milan di un recente passato, un club che sta vivendo una vera e propria rivoluzione. Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il Milan si sta riorganizzando in profondità. La nuova dirigenza rossonera, infatti, sta delineando una squadra con una visione strategica ben definita, che potrebbe portare a scelte diverse anche per quanto riguarda i ruoli di secondo piano come quello del portiere di riserva.

La liberazione di Vásquez dal Milan è un segnale di questa nuova direzione. Con Tare al timone del mercato e Allegri alla guida tecnica, il Milan sta cercando di ottimizzare ogni posizione, valutando attentamente i profili che meglio si adattano alle nuove esigenze tattiche e finanziarie. Questo scenario ha aperto la porta a giocatori come Vásquez, che cercano di rilanciarsi dopo un’esperienza non del tutto soddisfacente in un top club.

Un Ruolo Chiave per la Roma: Il Secondo Portiere

Per la Roma, l’individuazione di un secondo portiere affidabile è un aspetto cruciale. Questo ruolo non è solo una mera riserva, ma un elemento fondamentale per garantire la profondità della rosa e la competitività su più fronti, sia in campionato che nelle coppe europee. Un buon numero dodici deve essere in grado di subentrare senza problemi in caso di infortunio o squalifica del titolare, mantenendo un livello di performance elevato.