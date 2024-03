Varriale senza filtri: «Quanto combinato da Di Bello supera ogni limite. Difficile dar torto a Lotito». Il suo commento

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Enrico Varriale ha commentato così quanto accaduto ieri sera all’Olimpico tra Lazio e Milan. Il suo messaggio social.

VARRIALE – «Non ho seguito Lazio-Milan ma dopo aver visto gli highlights credo si possa dire che quanto combinato da Di Bello supera ogni limite.L’arbitro, già protagonista in questo campionato di errori clamorosi come quello in Juve-Bologna ne combina un’altra.Difficile dar torto a Lotito.»