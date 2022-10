Valeri ritornerà ad arbitrare nel 2023 dopo gli errori in Fiorentina Inter: i dettagli

Paolo Valeri verrà fermato dopo Fiorentina-Inter e tornerà nel 2023: complice anche il cartellino rosso non dato a Dimarco. I dettagli

Secondo il quotidiano, l’impiego di Valeri al Var per la 13ª giornata (4-6 novembre) e per il successivo turno infrasettimanale (8-10 novembre) che arriva a ridosso della sua partenza per il Qatar.