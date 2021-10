Vaciago sicuro: «Se il Milan supera questa fase, può tornare grande»

Guido Vaciago, giornalista, ha parlato del momento difficle che sta vivendo il Milan con gli infortuni. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Guido Vaciago ha parlato del momento che sta passando il Milan con gli infortuni. Ecco le sue parole sui rossoneri.

MILAN – «Il Milan sta attraversando una fase importantissima della sua crescita per tornarde ad essere grande. Ora ci sono tante assenze, ma riuscire a superare questo momento e avere un buona media punti in campionato significherebbe fare forse l’ultimo step per tornare ad essere una grande non solo in Italia, ma anche in Europa».