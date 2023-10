Vaciago a Sky: «Agnelli ha scritto la storia della Juve, Berlusconi e Moratti grandissimi ma..»

Vaciago, direttore di Tuttosport, è intervenuto per Sky Sport in occasione di Together a Black e White Show Juve

Le parole di Vaciago, direttore di Tuttosport, è intervenuto per Sky Sport in occasione di Together a Black e White Show Juve:

AGNELLI JUVE – «E’ un connubio unico nella storia dello sport, non esiste una squadra o franchigia con proprietà così lunga. Questo dà grande unità alla storia. E’ una famiglia reale che di padre in figlio si lascia il regno juventino. E’ un po’ una magia. C’è una storia di famiglia, si sente l’unità. Ci sono stati presidenti grandissimi come Moratti e Berlusconi, ma hanno scritto solo un pezzo di storia di Inter e Milan. La famiglia Agnelli ha praticamente scritto quasi tutta la storia della Juventus: 100 anni su 127».