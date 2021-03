Under 21, Pinamonti sostituito da un “ex” attaccante rossonero

Under 21, Nicolato chiama Lorenzo Colombo al posto di Andrea Pinamonti per l’Europeo: grande soddisfazione dell’attaccante

Brutta tegola per l’Under 21 di Nicolato: a causa del divieto dell’ATS di Milano, Andrea Pinamonti non potrà partecipare alla prima fase dell’Europeo Under 21 di categoria.

DENTRO COLOMBO – Al suo posto è stato convocato Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan oggi in prestito alla Cremonese. L’attacante completerà il reparto di punte con Cutrone (altro ex Milan), Raspadori e Scamacca. Per Colombo dunque un’importante vetrina dove mettersi in mostra.