Un obiettivo per l’attacco gela il Milan: «Resto qui»

Il Milan da tempo aveva messo le mira di mercato attorno a Boadu del Psv ma ora l’attaccante olandese blocca ad ogni cessione «Resto qui»

Ecco le parole di Boadu, obiettivo per l’attacco del Milan, in un’intervista rilasciata a AD.nl in cui parla del proprio futuro e del calciomercato.

«La probabilità della mia permanenza è cresciuta molto per via della crisi. Ho sempre detto che avrei voluto vincere un trofeo all’AZ, ma non è ancora accaduto a causa di queste circostanze. Penso che sia possibile vincere qui, per questo dobbiamo restare uniti: se qualcuno se ne andrà, potrebbe perdere una grossa occasione»