Un mancato colpo del Milan: «Nessun rimpianto in merito»

Nel lontano 2014 era pronto ad approdare al Milan ma le visite mediche bloccarono la trattativa: il racconto di Biabiany

Ecco le parole di Biabiany a calciomercato.com in merito alle vicende di calciomercato del 2014 quando stava per firmare col Milan.

«Ricordo bene quella giornata, 31 agosto 2014. Il giorno prima avevo giocato regolarmente una partita, il giorno dopo sono andato a Milano per sostenere le visite con il Milan. L’accordo era stato raggiunto, avevo fatto le foto con maglia e sciarpa, poi è arrivata la doccia fredda: aritmia cardiaca. Mi cadde il mondo addosso. Ho temuto per la mia carriera, credevo di dover smettere. Poi i medici mi hanno tranquillizzato, ci è voluto del tempo ma sono tornato. Non ho rimpianti in carriera, credo in Dio, se non sono andato è stato giusto così»