Ultime partite di Ibrahimovic con la maglia del Milan? Ecco il pensiero di Pioli

Stefano Pioli ha parlato di Zlatan Ibrahimovic durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta. Ecco le parole del tecnico rossonero:

ADDIO DI IBRAHIMOVIC ALLA JORDAN: THE LAST DANCE – «No, non credo. Mancano due partite. Ultima a San Siro? Mi auguro di no, è un campione con la C maiuscola. Non mi riferisco solo all’aspetto tecnico. Ho una stima nei suoi confronti che è smisurata. Mi auguro che non sia così, ma Zlatan ha l’intelligenza necessaria per decidere del suo futuro».

