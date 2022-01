Ultime Notizie Serie A: visite mediche per Zakaria, Ibrahimovic rinnova

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Juventus, visite mediche per Zakaria: lo svizzero è arrivato al J Medical – VIDEO – Il neo acquisto della Juventus Zakaria è arrivato al J Medical per svolgere le visite mediche. Il video

Ore 9.15 – Milan, Ibrahimovic non si ferma: pronto il rinnovo per un’altra stagione – Zlatan Ibrahimovic non vuole fermarsi e vuole continuare a giocare. Il rinnovo con il Milan sarebbe cosa fatta. La notizia

Ore 8.40 – Calciomercato, Adani: «Boga devastante con Gasperini. Mertens? Il Napoli deve trattenerlo» – Lele Adani ha tirato le somme del calciomercato invernale della Serie A in una intervista a La Gazzetta dello Sport. Le parole

Ore 8.20 – Paratici, nostalgia canaglia: quasi 140 milioni alla Serie A – Con gli ingaggi di Kulusevski e Bentancur, il Tottenham di Fabio Paratici elargisce ancora denaro fresco nella casse della Serie A. L’editoriale