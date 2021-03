Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 11.39 – Rinnovo Veretout – La Roma e Jordan Veretout sono molto vicini a trovare un accordo per il rinnovo di contratto del centrocampista francese. Lo segnala Gazzetta dello Sport. L’attuale contratto scade nel 2024 con un ingaggio da 2,5 milioni l’anno ma con il nuovo accordo, di cui non si conosce l durata, ci sarà un adeguamento salariale che porterà l’ingaggio del giocatore a 4 milioni l’anno.

Ore 11.12 – Finalmente Kokorin – Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini incontrerà oggi per la prima volta Aleksandr Kokorin. Il russo, come riferito da Corriere dello Sport, è rientrato da Roma dove per un paio di settimane ha svolto test mirati in seguito all’infortunio muscolare patito contro la Roma. Sempre nella giornata di oggi Bartlomiej Dragowski tornerà ad allenarsi in gruppo. Il portiere polacco è completamente ristabilito e sabato contro il Genoa sarà regolarmente in campo.

Ore 10.54 – A tutto Gasp – Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è tornato a parlare dopo le dichiarazioni a Radio Deejay e ha rilasciato un’intervista a L’Eco Di Bergamo: «Scudetto? Pensiamo alla nostra dimensione. Si giocava per la salvezza, poi per restare tra le prime dieci, adesso siamo lì con le big. E solo Inter e Juve forse hanno qualcosa in più». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA

Ore 10.34 – Italiano e quel no al Genoa – Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX in cui ha spiegato perchè ha rifiutato la proposta del Genoa: «Sono rimasto troppo legato ai tifosi dello Spezia, la festa della promozione in serie A resterà per sempre nel mio cuore. Andarmene in quel momento non sarebbe stato giusto per nessuno. E poi volevo giocarmi la serie A in questa città». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA

Ore 10.12 – Una questione di ricorsi – Si attendono per oggi i responsi degli appelli presentati dalla Lazio e dal Milan. I biancocelesti chiedono la vittoria a tavolino contro il Torino mentre i rossoneri sperano che la squalifica di Ante Rebic venga ridotta.

Ore 9.49 – Buffon, addio alla Juve – Gianluigi Buffon starebbe pensando all’addio alla Juve a fine stagione. Il ruolo di secondo portiere, si legge, gli starebbe stretto ora, così starebbe immaginando ad una nuova opportunità per la sua carriera, in Italia o all’estero non fa differenza. Gli scenari.

Ore 9.22 – Inter, i soldi per Hakimi – L’Inter verserà regolarmente i soldi che deve in base alle scadenze amministrative e contrattuali del 31 marzo stabilite dalla UEFA. Lo riporta Gazzetta dello Sport. Ciò significa che la società nerazzurra verserà regolarmente al Real Madrid i 13 milioni pattuiti per la prima rata per l’acquisto di Achraf Hakimi.

Ore 9.00 – Italia arrugginita – Italia vincente, in fondo è la cosa più importante. Nel prevedibile testa a testa con la Svizzera per l’accesso diretto alla kermesse iridata, sarà infatti fondamentale non smarrire punti per strada. LEGGI L’EDITORIALE

Ore 8.34 – Euro 2020, stadi aperti – La FIGC sta per lanciare un app per riportare i tifosi allo stadio in vista di Euro 2020. Sarà comunque necessario adottare dentro lo stadio le misure di distanziamento sociale. I dettagli

Ore 8.02 – Diritti TV – La Lega Serie A oggi terrà una nuova assemblea per l’assegnazione dei diritti TV per il triennio 2021-2024. Sul tavolo c’è l’ultimo pacchetto, ovvero quello della trasmissione delle 3 partite in co-esclusiva con DAZN. Come riferisce Gazzetta dello Sport, Sky ha tempo fino alle 14:00 per migliorare la propria offerta (70 milioni all’anno). Qualora i club non dovessero ritenere congrua la nuova offerta, i diritti per le tre partite torneranno sul mercato.