Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.15 – Fiorentina, Prandelli si dimette: torna Iachini – Cesare Prandelli ha rassegnato le dimissioni alla Fiorentina. Al suo posto dovrebbe tornare Beppe Iachini. La notizia

Ore 12.40 – Serie A, top 5 allenatori per media punti dal ’94: c’è anche Pirlo – Andrea Pirlo è tra gli allenatori che hanno la media punti più alta a partire dal 1994/1995. Il dato. La notizia

Ore 12.00 – Serie A, la decisione del Giudice Sportivo: sette giocatori squalificati – Il Giudice Sportivo ha inflitto una giornata di squalifica a sette giocatori che quindi salteranno il prossimo turno di Serie A alla ripresa del campionato. L’elenco

Ore 11.34 – Il futuro di Ronaldo – Cristiano Ronaldo pensa al suo futuro e cerca di sciogliere i dubbi. Dalla sua decisione dipende il futuro di Dybala. I dettagli.

Ore 11.24 – Lazio, caso tamponi – La Procura federale può chiedere la penalizzazione di sei punti per la Lazio e l’inibizione del presidente Lotito. La situazione.

Ore 11.05 – Serie A, oggi il calendario – Oggi la Lega Calcio fisserà al 7 aprile la data del recupero del match di campionato Inter-Sassuolo, sfida rinviata dopo le quattro positività riscontrate fra i giocatori nerazzurri. Sempre oggi la Lega ufficializzerà anticipi e posticipi delle ultime nove giornate del campionato di Serie A.

Ore 10.55 – Inzaghi racconta la vittoria sulla Juventus – Intervenuto sulle pagine del Corriere della Sera, Inzaghi ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro la Juve: «Con la Juve avrei firmato per un pari. A Pirlo ho detto di stare tranquillo. Credevo che potessimo fare bene. Sia chiaro, avrei firmato per il pareggio, ma i giocatori sono andati oltre alla mia immaginazione. Mi ha fatto particolarmente piacere l’elogio di Andrea Agnelli, è venuto negli spogliatoi dopo la partita, mi hanno chiamato mentre ero sotto la doccia».

Ore 10.42 – Scudetto al Milan – Theo Hernandez ha rilasciato una lunga intervista ad AS: «Se credo alla rimonta? Certo, manca ancora tanto. L’Inter si è un po’ allontanata, ma lotteremo fino all’ultima giornata, può ancora perdere o pareggiare. I campionati, spesso, regalano sorprese. Poi, ovviamente, ho l’obiettivo di giocare la Champions con questa maglia. Sarebbe bellissimo anche perché il Milan non la gioca da tanto tempo». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24

Ore 10.05 – Milan, finalmente su Mandzukic – Mario Mandzukic è vicino al rientro. Pioli può finalmente contare sulla presenza di tutto il gruppo in vista della ripresa. I dettagli

Ore 9.41 – Gattuso alla Lazio? – Gennaro Gattuso sembra destinato a lasciare la panchina del Napoli al termine della stagione. È la prima scelta del presidente della Lazio per sostituire Simone Inzaghi. La situazione

Ore 9.23 – Sei intenditore di ippica? – Se la Juventus dovesse decidere di cambiare, il nome più probabile è quello di Allegri. Il tecnico è in buoni rapporti con Agnelli e vuole tornare ad allenare, come ha lui stesso dichiarato. Non mancano poi le alternative: Zidane, Mancini e Spalletti.

Ore 9.11 – Fiorentina, addio a Prandelli – Ivan Juric e Roberto De Zerbi sono i principali candidati per sostituire Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina nella prossima stagione: i dettagli

Ore 9.00 – Diritti TV – Dopo 12 assemblee di Lega da inizio anno, settimane di trattative e duelli a suon di carte bollate, la Serie A potrebbe essere al bivio decisivo. Quello che definirà inequivocabilmente le gerarchie dei diritti tv del prossimo triennio, strumento decisivo per il movimento calcio ai tempi del Covid. LEGGI L’EDITORIALE

Ore 8.47 – Icardi alla Roma? – Edin Dzeko lascerà la Roma a fine stagione. È lo scenario dipinto da Corriere dello Sport, segnalando anche la possibile alternativa al centravanti bosniaco. Un intermediario di fiducia ha proposto ai giallorossi Mauro Icardi: l’argentino sarà ceduto dal PSG e può arrivare anche in prestito con diritto di riscatto, ma c’è il nodo dell’ingaggio alto dell’argentino (9,2 milioni netti l’anno).

Ore 8.44 – Roma, i sostituti di Fonseca – La Roma potrebbe cambiare allenatore alla fine della stagione. I principali candidati per la sua sostituzione sono Massimliano Allegri, sul quale però c’è da registrare anche l’interesse della Juventus, e Maurizio Sarri. Si valutano anche i profili di Ivan Juric e Julian Nagelsmann, sotto contratto sino al 2024 con il Lipsia.

Ore 8.21 – Nazionale vs Inter – Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi domani risponderanno alla convocazione del CT della Nazionale Roberto Mancini: tutti i dettagli

Ore 8.01 – Italia, rinnovo Mancini – La FIGC vuole rinnovare il contratto del CT Roberto Mancini sino al 2026. Il presidente Gabriele Gravina ha già presentato la sua offerta.