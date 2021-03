Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 14.00 – Lazio, controlli in Paideia per Lazzari – L’esterno biancoceleste si presentato in Paideia per controlli clinici. Le sue condizioni.

Ore 13.45 – Atalanta, le parole di Gasperini – Il tecnico dell’Atalanta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crotone. Le sue parole.

Ore 13.30 – Inter, Lukaku è l’MVP in Serie A nel mese di febbraio – L’attaccante belga ha vinto il premio dopo aver vissuto un febbraio da gigante. Il comunicato.

Ore 13.00 – Milan, le parole di Ibrahimovic – L’attaccante svedese ha parlato in conferenza stampa a Sanremo. Le sue parole.

Ore 12.30 – Torino, nessun nuovo caso di positività – Nessun nuovo caso di positività al Torino ma la squadra non partirà comunque per Roma.

Ore 12.15 – Lazio, i convocati di Inzaghi – Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida che non si giocherà contro il Torino. L’elenco.

Ore 12.00 – Gravina sul rinvio di Lazio-Torino – Il presidente della FIGC ha parlato del rinvio di Juve-Napoli: C’è un’oggettiva impossibilità di disputare la gara. Non c’entra la sentenza del Collegio di garanzia su Juve-Napoli. Le sue parole.

Ore 11.25 – Crotone, Cosmi: «Orgoglioso di questa chiamata. La Serie A mi mancava» – Prime parole da allenatore del Crotone per Serse Cosmi, riportata dal Corriere dello Sport: «Le impressioni sono state positive, essere chiamato ad assumermi questa responsabilità è motivo di grande orgoglio professionale». Le parole

Ore 11.00 – Recupero Juventus Napoli, gli azzurri hanno chiesto un’altra data: le ultime – Il Napoli avrebbe chiesto di non giocare il recupero con la Juventus il 17 marzo, ma in un’altra data a causa del fitto calendario. Le ultime

Ore 10.20 – Genoa, il ritorno di Destro nel derby per dimenticare l’Inter – Nel derby contro la Sampdoria, Ballardini si affiderà nuovamente a Destro, rimasto a riposo contro l’Inter, per guidare l’attacco del Genoa. La notizia

Ore 9.30 – Napoli, De Laurentiis ritrova il sorriso: ecco cosa è successo dopo il derby – Al termine della partita contro il Benevento, come riporta Tuttosport, il presidente del Napoli sarebbe sceso negli spogliatoio per fare i complimenti alla sua squadra. La notizia

Ore 9.00 – Serse Cosmi al Crotone per l’impresa salvezza, a 9 anni dall’ultima volta in A – L’esonero di Stroppa ha riaperto le porte della A a Serse Cosmi, a caccia di un’altra grande avventura dopo quella di Perugia. L’editoriale

Ore 8.40 – Roma, Mayoral rischia: Fonseca pensa al falso nove – Come riporta La Gazzetta dello Sport, contro la Fiorentina lo spagnolo potrebbe rischiare il posto nonostante l’assenza di Dzeko. Al suo posto un falso nove. Le scelte di Fonseca

Ore 8.20 – Inter, Conte come Simeone e Guardiola ma la sua squadra segna di più – Antonio Conte si avvicina ai numeri del Cholo e di Pep, ma la sua Inter, in vetta alla classifica della Serie A, segna di più. I numeri