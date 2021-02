Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.55 – Queste le parole di Papu Gomez dopo il primo gol con il Siviglia: «Ringrazio i miei compagni che dal primo giorno al Sviglia mi hanno fatto sentire un giocatore nuovo. Il gruppo è fantastico e siamo concentrati per raggiungere i nostri obiettivi».

Ore 13.45 – Tonelli era diffidato: salta Samp-Fiorentina – Lorenzo Tonelli non ci sarà contro la Fiorentina. Il difensore della Sampdoria è stato ammonito nel corso della gara contro il Benevento e dunque salterà la sfida della prossima settimana con i viola.

Ore 13.00 – Ammonito Improta: era diffidato, salta Bologna-Benevento – Filippo Inzaghi dovrà fare a meno di Riccardo Improta nella gara contro il Bologna, nel prossimo turno di Serie A. L’esterno del Benevento è stato ammonito nel corso del primo tempo contro la Sampdoria.

Ore 12.15 – Dzeko Roma, rescissione in estate? Le ultime sul bosniaco – Secondo quanto riportato da Repubblica, Dzeko potrebbe rescindere il suo contratto con la Roma in estate qualora dovesse trovare una squadra disposta a corrispondergli lo stesso stipendio percepito in giallorosso

11.43 – Inter, come sta Vidal? – Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, la presenza in campo di Arturo Vidal domenica prossima contro la Lazio in campionato al momento è da valutare. Il cileno è alle prese con i postumi del trauma al ginocchio sinistro subito contro la Fiorentina. La situazione

11.32 – Buone notizie per Andrea Pirlo – Paulo Dybala e Aaron Ramsey dovrebbero essere a disposizione di Andrea Pirlo per Juventus-Inter. Le ultime dalla Continassa

Ore 11.11 – Fiorentina, le ultime su Ribery – Franck Ribery lavora in solitaria per provare ad essere a disposizione di Cesare Prandelli per la partita contro la Sampdoria. Le ultime sulle sue condizioni

Ore 10.12 – Verona, finalmente Sturaro – Il tecnico del Verona Ivan Juric, ha diramato la lista dei convocati per la partita contro l’Udinese in programma questo pomeriggio alle 15:00. La grande novità è rappresentata dal rientro di Stefano Sturaro, alla sua prima chiamata da quando è stato acquistato dal Genoa.

📝 Ecco i 2️⃣3️⃣ convocati di mister #Juric per #UdineseVerona 🟡🔵#DaiVerona #SerieATIM #lastoriAcontinuA pic.twitter.com/nwplidbDx2

— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 7, 2021

Ore 9.44 – Juric meglio di Pep Guardiola – Il presidente del Verona Maurizio Setti ha rilasciato un’intervista per AM, inserto di Tuttosport: «Juric è perfetto per il Verona. Guardiola, Mourinho e Klopp sono grandissimi tecnici ma credo che il nostro allenatore abbia tutte le qualità per poter arrivare al loro livello». LE SUE PAROLE.

Ore 9.05 – Inter, occhio ai conti – La Covisoc, la commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche, ha inoltrato all’Inter una richiesta di verifica sui conti. Secondo Repubblica, il gruppo Suning ha già risposto alla richiesta assicurando che sarà in grado di onorare tutti i pagamenti da qui sino al termine della stagione.

Ore 8.33 – Asta per i diritti TV – In attesa di prendere una decisione sui fondi, la Serie A è arrivata al bivio per quanto riguarda i diritti TV. Ecco le offerte sul tavolo da parte di Sky e DAZN.

Ore 8.02 – Napoli, Gattuso a rischio esonero – Gennaro Gattuso si gioca il proprio posto sulla panchina del Napoli nelle prossime due sfide contro l’Atalanta in Coppa Italia e la Juventus in campionato. Per il futuro vengono valutate diverse ipotesi, fra cui tre allenatori attualmente in Serie A. Occhio anche possibili ritorni per traghettare la squadra sino al termine della stagione.