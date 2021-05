Ultime Notizie Serie A: Mourinho sogna Kane, le parole degli allenatori

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.50 – Carnevali: «Boga non è in vendita, servono 40 milioni». E il Sassuolo lo multa – Il Sassuolo è infuriato per l’annuncio di Boga ieri a L’Equipe: l’ivoriano ha detto che andrà via. Il club non ha preso bene questo annuncio a mezzo stampa e multerà il calciatore.

Ore 13.15 – Conferenza stampa Nicola: «Salvezza non scontata, dobbiamo far meglio» – Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benevento. LE SUE PAROLE

Ore 12.30 – Conferenza stampa Pirlo: «Ci crediamo tanto. Eravamo morti dopo il Milan» – Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. LE SUE PAROLE

Ore 12.15 – Conferenza stampa Fonseca: «Roma, un vanto per me. C’è stato rispetto» – Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia della sfida contro lo Spezia: ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso anche sul suo addio. LE SUE PAROLE

Ore 12.05 – Conferenza stampa Mihajlovic: «Juve? Hanno mandato gli arbitri che volevo» – Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juve. LE PAROLE

Ore 12:00 Roma, ultimo controllo per Zaniolo poi in campo con la Primavera –La Roma spera: oggi sarà effettuato l’ultimo controllo al ginocchio di Nicolò Zaniolo per accertare che il recupero stia procedendo come previsto. LA NOTIZIA

Ore 11:30 Baggio: «Sogno di tornare indietro per riscrivere la storia, mi manca il campo» LE PAROLE

Ore 11: 00 Calciomercato Juve, se parte Ronaldo ecco il possibile sostituto: le ultime –Continuano a rincorrersi le voci legate ad un possibile addio di Cristiano Ronaldo a fine stagione. Nel caso in cui la Juve non dovesse qualificarsi in Champions, ecco che il portoghese potrebbe guardarsi attorno in cerca di una nuova avventura. IL SOSTITUTO

Ore 10:30 Calciomercato Roma, si cerca un attaccante: Mourinho sogna un suo ex –La Roma è alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione da regalare al tecnico Jose Mourinho. Un nome forte per i giallorossi e un sogno, Edin Dzeko sembra sempre più lontano dalla capitale. LA NOTIZIA

Ore 10:00 Galliani: «Dopo Cittadella sono finito in chiesa a pregare. Bisogna vendere un sacco di giocatori» – LE PAROLE

Ore 9.30 Juan Cuadrado si è rivelato uno dei giocatori di riferimento di questa stagione per la Juve. L’esterno colombiano ha il contratto in scadenza nel 2022, e il club bianconero è al lavoro per blindarlo anche per il futuro. Le ultime

Ore 9.00 Claudio Ranieri ha annunciato in conferenza stampa che non sarà più l’allenatore della Sampdoria nella prossima stagione di Serie A 2021/22. Ora per la società doriana si apre la caccia al nuovo tecnico e, secondo La Gazzetta dello Sport, sono cinque i nomi tra cui sarà fatta la scelta. I nomi

Ore 8.30 Dopo la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa la Juventus vince un altro titolo. I bianconeri chiudono infatti al primo posto della classifica degli esborsi nei confronti dei procuratori sommando le annate 2019 e 2020. I 65 milioni spesi in due anni regalano la vetta, a seguire un po’ a sorpresa la Roma con 42 milioni, Inter sul podio con 40, Milan 33. CONTINUA A LEGGERE