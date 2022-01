Ultime Notizie Serie A: Mancini a lavoro, le parole di Dzeko

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ore 10.05 – Dzeko: «L’Inter nel mio destino, qui c’è possibilità di vincere tanto» – L’attaccante nerazzurro Edin Dzeko ha parlato del suo arrivo all’Inter. Le parole

Ore 9.15 – Lotta scudetto, Sacchi: «Volata di fuoco. Attenzione all’Atalanta, il Napoli ha potenziale» – L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato della lotta scudetto in Serie A. L’intervista

Ore 8.40 – Verona, senti Barak: «Vorrei giocare in Champions e lottare per lo scudetto» – Il trequartista del Verona Barak ha parlato dei suoi obiettivi per il futuro in una intervista a La Gazzetta dello Sport. Le parole

Ore 8.20 – Italia: Mancini chiama tutti, forse troppi – Ha preso il via lo stage dell’Italia a Coverciano: la scelta di Mancini di convocare quasi quaranta giocatori lascia qualche dubbio. L’editoriale