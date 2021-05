Ulivieri: «Professionismo nel calcio femminile? Questo è il mio pensiero»

Renzo Ulivieri, presidente dell’AIAC e tecnico del Pontedera, ha parlato del professionismo nel calcio femminile. Le sue parole

Renzo Ulivieri è retrocesso in Serie C con il suo Pontedera Femminile. Intervistato da Tutto Calcio Femminile, il tecnico ha parlato così sulla questione del professionismo.

«Ci deve essere un impegno da parte del calcio femminile a generare introiti che oggi non ci sono, lì è da migliorare. Però c’è lo sforzo da parte dello Stato che viene portato avanti. La scelta secondo me è di civiltà, non altro».