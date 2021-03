UFFICIALE Under 21, ecco l’avversario dei quarti di finale degli Europei

L’Italia Under 21 conosce la sua avversaria nei quarti di finale degli Europei: sfida il 31 maggio con il Portogallo di Dalot

L’Italia Under 21 conosce la sua avversaria per i quarti di finale degli Europei: dopo la vittoria per 3-0 sulla Svizzera sarà il Portogallo del milanista Dalot a contendere il passaggio alle semifinali agli azzurrini di Nicolato.

La gara valida per i quarti di finale della manifestazione è in programma il prossimo 31 maggio a Lubiana: gli azzurrini sono attesi alla grande sfida dunque tra due mesi esatti.