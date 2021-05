UFFICIALE La Sampdoria ottiene la Licenza UEFA per il 2021/2022

La FIGC ha deliberato l’ottenimento da parte della Sampdoria della Licenza UEFA per la prossima stagione. Il comunicato ufficiale

«La Commissione di Primo Grado delle Licenze UEFA (di seguito la Commissione), nella riunione del 7 maggio 2021 ha esaminato la documentazione prodotta da codesta società per l’ottenimento della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2021/2022. Erano presenti alla riunione, quali componenti della Commissione, il Prof. Paolo Boccardelli (Presidente), l’lng. Saverio Andreani (Vice-Presidente), l’Arch. Pietro Chierici, il Prof. Franco Paparella, il Prof. Sergio Barile, il Dott. Giulio Castriota Scanderbeg e l’Avv. Marco Di Siena. La Commissione, esaminata la documentazione pervenuta nell’ambito del processo di rilascio della Licenza UEFA, ha deliberato di rilasciare a codesta società la Licenza per la stagione sportiva 2021/2022. La Commissione ha, inoltre, preso atto che, in assenza delle disposizioni contenute nella circolare UEFA n. 07/2021 del 15 febbraio 2021 e nella circolare FIGC del 23 febbraio 2021 (prot. N. 109l6/SS 20-21), la società sarebbe ricaduta nella situazione di cui all’indicatore n.l prevista dall’art. 14.9.4 del Manuale delle Licenze UEFA – Edizione 2020».