Ufficiale – Bakayoko è un nuovo giocatore del Napoli

Tiemouè Bakayoko è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Depositato in Lega il nuovo contratto con il club partenopeo

Tiemouè Bakayoko è un nuovo giocatore del Napoli: è arrivata l’ufficialità dopo che il contratto è stato depositato regolarmente in Lega. Il francese torna quindi in Italia e ritrova Gattuso, suo allenatore ai tempi del Milan.

Il centrocampista arriva in prestito secco per un anno, il Chelsea pagherà in parte l’ingaggio del nuovo centrocampista azzurro. Su Bakayoko era forte anche l’interesse dei rossoneri, che dopo averlo corteggiato per tutta l’estate, non sono poi riusciti a concretizzare.