L’Europeo di calcio torna alla sua modalità classica: non più itinerante ma in un solo paese ospitante. Toccherà alla Germania organizzare ed ospitare Euro 2024, l’edizione degli Europei che vedrà l’Italia campione in carica.

Oggi la UEFA ha svelato il logo della manifestazione e il brand, alla vigilia delle semifinali di Nations League: inizia dunque il percorso che porterà al torneo in Germania.

🇩🇪 #EURO2024 will be held across ten German cities in under three years’ time.

🏟️ The tournament logo is derived from UEFA’s 55 member associations’ flags and their colours and reflects the shape of Berlin’s Olympiastadion roof.

— UEFA (@UEFA) October 5, 2021