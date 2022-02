UEFA, l’attacco di Carragher: «Hanno fatto un grave errore»

Jamie Carragher, storico ex difensore del Liverpool, attraverso il proprio profilo Twitter ha criticato la scelta della UEFA di abolire la regola dei gol in trasferta.

⬇️ Terrible decision to abolish the away goal rule #ChampionsLeague https://t.co/aGbzgxsTxE

— Jamie Carragher (@Carra23) February 15, 2022