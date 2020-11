UEFA, Ceferin: «Il nostro protocollo è solido e garantisce sicurezza»

Il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin ha parlato dell’efficacia del protocollo stilato dall’organo europeo per le partite

Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, ha parlato dell’efficacia riscontrata dall’utilizzo del protocollo Covid stilato dall’organo europeo per permettere il regolare svolgimento delle partite. Questo il commento:

«È stato un risultato incredibile riuscire a giocare oltre il 97% delle partite come da programma. Anche il numero di test positivi è estremamente basso, inferiore all’1%. Il protocollo ‘Return to Play’ che abbiamo messo in atto è solido e garantisce la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti, anche in questi tempi difficili in cui la pandemia sta progredendo in tutto il continente e ci dà fiducia che le nostre competizioni si svolgeranno come pianificato. È un omaggio alle persone coinvolte e dimostra che le partite possono essere giocate in sicurezza».