Udinese Milan, Runjaic prepara la mossa per sorprendere Allegri: pronto il tridente da urlo, rossoneri avvisati

Udinese Milan, Runjaic sta preparando la mossa a sorpresa per la sfida in programma sabato sera: Zaniolo titolare nel tridente?

Dopo la convincente vittoria per 1-0 sul Bologna nel primo big match della stagione, il Milan di Massimiliano Allegri ha l’intera settimana per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato. I rossoneri, che hanno mostrato grande solidità e concretezza, scenderanno in campo sabato sera alle 20.45 al Bluenergy Stadium per affrontare l’Udinese in un match che si preannuncia tutt’altro che semplice. Il risultato ottenuto contro il Bologna, seppur di misura, ha messo in luce una squadra in grande forma, capace di creare numerose occasioni e, al contempo, di concedere pochissimo all’avversario allenato da Vincenzo Italiano. Questo successo ha regalato al Milan la serenità necessaria per concentrarsi sulla prossima sfida.

L’Udinese, guidata da mister Kosta Runjaic, si presenta all’appuntamento con un punto di vantaggio sui rossoneri in classifica, forte di due vittorie e un pareggio ottenuti nelle prime giornate. La squadra friulana ha dimostrato finora una solidità difensiva notevole, avendo subito solamente due gol, esattamente come il Milan. L’incontro si preannuncia quindi come una vera e propria battaglia tattica, dove a prevalere potrebbe essere la squadra più cinica e preparata. La solidità difensiva dell’Udinese, in particolare, è un aspetto che il direttore sportivo Igli Tare e il tecnico Allegri stanno studiando con grande attenzione per trovare la chiave per scardinare la difesa bianconera.

Per sorprendere un Milan anch’esso molto compatto in questo inizio di stagione, l’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic starebbe pensando di cambiare le carte in tavola. Come riportato oggi da Tuttosport, il tecnico starebbe valutando l’opzione di un tridente offensivo per aumentare la pressione sulla difesa milanista. Il titolo del quotidiano è emblematico: “Runjaic lavora anche a un tridente con Bravo e Zaniolo a supporto di Davis”.

Iker Bravo, autore del gol decisivo nella vittoria contro il Pisa, sta dimostrando un ottimo stato di forma e la sua presenza potrebbe rappresentare una minaccia costante. Accanto a lui, Nicolò Zaniolo sta lentamente ritrovando la condizione fisica ottimale e la sua classe potrebbe fare la differenza. L’impiego di un attacco così versatile e rapido, con Davis a fare da punto di riferimento e Bravo e Zaniolo a muoversi alle sue spalle, potrebbe creare non pochi grattacapi alla retroguardia rossonera.

Per Massimiliano Allegri sarà fondamentale tenere conto di queste variabili tattiche nella preparazione della gara. Il mister rossonero e il DS Igli Tare sanno che il successo passa anche dalla capacità di adattarsi alle mosse dell’avversario e di trovare le giuste contromosse. La sfida del Bluenergy Stadium non sarà solamente uno scontro tra due squadre in ottima forma, ma anche una partita a scacchi tra due allenatori preparati. Il Milan si prepara a una sfida cruciale che dirà molto sulle ambizioni di questa squadra.