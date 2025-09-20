Udinese Milan, Allegri a caccia di un particolare record: non succede da 17 anni! Il dato

Udinese Milan, Allegri insegue il terzo successo consecutivo in Friuli: in casa rossonera non succede da addirittura 17 anni

Sarà una sfida cruciale quella che vedrà il Milan fare visita all’Udinese questa sera. La partita si preannuncia tesa, ma i rossoneri scenderanno in campo con un obiettivo ben preciso: conquistare la terza vittoria consecutiva in trasferta contro i friulani. Un traguardo che, stando alle statistiche fornite da Opta, manca dalla stagione 2008-2009. Questo filotto di vittorie sarebbe un segnale importante per la squadra, a testimonianza di una solidità e di una maturità che il club sta costruendo sotto l’attenta guida dell’allenatore Massimiliano Allegri.

Il DS del Milan, Igli Tare, ha lavorato instancabilmente per costruire una rosa competitiva, capace di affrontare le insidie di un campionato sempre più complesso come la Serie A. E proprio in trasferta, in casa di una squadra ostica come l’Udinese, si vedrà il vero valore della squadra.

Le statistiche di Opta evidenziano un dato interessante: dopo aver faticato a Udine per ben sette trasferte, collezionando solo due successi, il Milan ha saputo invertire la rotta, conquistando due vittorie consecutive. Questa inversione di tendenza testimonia un cambiamento di passo della squadra, che ora affronta l’Udinese con una mentalità vincente. La partita di stasera non sarà facile, i friulani sono una squadra difficile da affrontare in casa e cercheranno di sfruttare ogni occasione.

Il Milan di Allegri dovrà mostrare la stessa determinazione e la stessa concentrazione che hanno permesso di vincere le ultime due trasferte a Udine. Sarà fondamentale mantenere alta la guardia e non sottovalutare l’avversario. Il centrocampo rossonero, un vero e proprio motore della squadra, dovrà dettare i ritmi di gioco, mentre l’attacco, supportato dalle scelte oculate di Tare sul mercato, dovrà essere cinico e sfruttare ogni singola occasione.

Per l’Udinese, la partita rappresenta una chance per continuare la propria marcia. Il pubblico di casa sarà un fattore importante e i giocatori friulani lotteranno su ogni pallone per difendere il loro campo. La sfida tattica tra i due allenatori sarà un elemento chiave del match: Allegri dovrà studiare la miglior strategia per mettere in difficoltà la difesa dell’Udinese, mentre il tecnico friulano cercherà di trovare il modo di arginare l’offensiva rossonera.

In conclusione, la gara di questa sera non è solo una partita di campionato, ma una vera e propria prova di forza per il Milan. Conquistare la terza vittoria consecutiva in trasferta a Udine sarebbe un risultato straordinario, che non si vedeva dal 2008, e un ulteriore passo avanti per il club nel suo percorso di ritorno al vertice del calcio italiano. L’attenzione è alta, la posta in gioco è elevata, e i tifosi rossoneri sono pronti a sostenere la propria squadra in questa delicata ma stimolante trasferta.