Udinese Milan, nuova prima volta per Rabiot: è successo addirittura dopo due anni! La statistica

Udinese Milan, Rabiot è tornato a fornire un assist in Serie A, quello del terzo gol di Pulisic, a due anni di distanza dall’ultima volta

Il Milan ha conquistato una vittoria netta e convincente per 3-0 al Bluenergy Stadium contro l’Udinese, in una partita che ha messo in luce la qualità e la profondità della rosa a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri. Questo successo non solo consolida la posizione dei rossoneri al terzo posto in classifica, ma conferma anche le ottime sensazioni di questo inizio di stagione, alimentando le speranze dei tifosi per un campionato da protagonisti.

Il grande protagonista della serata è stato senza dubbio Christian Pulisic. L’attaccante statunitense ha offerto una prestazione straordinaria, dimostrando ancora una volta di essere un punto di riferimento per l’attacco milanista. Pulisic ha siglato una doppietta che ha spento le speranze dell’Udinese e ha mostrato tutta la sua lucidità e il suo istinto da bomber. Oltre ai due gol, il “Capitan America” ha anche fornito un assist decisivo, dimostrando una visione di gioco e una generosità che lo rendono un giocatore completo e fondamentale per lo scacchiere di Allegri. Le sue giocate hanno incantato il pubblico, confermando l’ottimo lavoro di scouting del direttore sportivo Tare, che ha saputo portare a Milano un talento internazionale in grado di fare la differenza.

Un altro giocatore che merita una menzione speciale è Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha messo a referto il suo primo assist in rossonero, una statistica che, seppur apparentemente marginale, racconta una storia di crescita e adattamento. Come sottolineato dai Dati Opta, Rabiot ha fornito un assist in Serie A per la prima volta dal 1° dicembre 2023 contro il Monza. Curiosamente, la sua partita contro l’Udinese è stata particolarmente prolifica, dato che ha fornito due assist contro la squadra friulana, e in tutto il torneo non ha mai fatto meglio contro nessun’altra squadra (due anche contro Empoli e Lazio). Questo primo squillo con la maglia del Milan è un segnale importante del suo inserimento nel gruppo e del suo contributo alla manovra offensiva. La sua presenza a centrocampo garantisce non solo solidità ma anche quella qualità che può spezzare gli equilibri di una partita.

La rete di Youssouf Fofana ha completato il tabellino, confermando la capacità offensiva del Milan di trovare la via del gol con diversi interpreti. Il 3-0 finale è il risultato di una prestazione corale, in cui ogni giocatore ha dato il suo contributo per raggiungere l’obiettivo. Il lavoro di Massimiliano Allegri si sta rivelando meticoloso e efficace, con una squadra che appare compatta, organizzata e sempre pronta a colpire l’avversario. Il Milan si proietta così al terzo posto in classifica, confermando un inizio di stagione promettente che fa sognare i tifosi rossoneri. L’apporto di giocatori come Pulisic e il contributo crescente di Rabiot sono la dimostrazione che il progetto del Milan si basa su scelte mirate e su una gestione attenta del talento, che puntano a riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano.